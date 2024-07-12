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        Çanakkale Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmet vermeye başladı

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan ikinci MR cihaz odasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:29
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        Çanakkale Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmet vermeye başladı
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan ikinci MR cihaz odasında incelemelerde bulundu.

        Vali Aktaş, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halil Gürkan Çoban'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, MR cihazı odasında inceleme yaptı.

        Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, yüksek çözünürlükteki görüntü kalitesiyle teşhis ve tedavi hizmetlerinde daha etkin bir hizmete erişimi sağlayan yapay zeka destekli MR cihazı hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

        Aktaş, ikinci MR cihazının Çanakkale'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kente ve hastaneye hayırlı olmasını diledi.

        Sağlık personeline çalışmalarında başarılar dileyen Aktaş, tedavi için gelen vatandaşlarla bir süre görüşerek geçmiş olsun ve acil şifa temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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