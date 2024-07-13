Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yoğunluk yaşanıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine gitmek isteyen tatilciler, Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Bozcaada ve Gökçeada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayan 3 günlük tatilde de talep görüyor.

Tatilciler, her iki ilçeye sefer yapılan Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, sıcak havaya rağmen araçlarından inerek çevrede dolaşmayı tercih etti, bazıları ise yanlarına aldıkları kamp sandalyeleriyle ağaç altında bekledi.