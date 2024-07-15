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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:22
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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ayvacık'ın Sazlı köyünde, Cengiz Yaman'ın (35) kullandığı traktör tarladan yola çıktığı sırada devrildi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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