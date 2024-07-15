Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayvacık'ın Sazlı köyünde, Cengiz Yaman'ın (35) kullandığı traktör tarladan yola çıktığı sırada devrildi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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