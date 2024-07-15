Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayramiç'in Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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