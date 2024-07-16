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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ekiplerin, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve dün akşam kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:50
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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ekiplerin, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve dün akşam kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        İlçenin Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmasıyla dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesine çalışılıyor.

        Sabah saatlerinde alevlere müdahalelerini yoğunlaştıran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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