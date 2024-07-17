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        Çan'da ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:12
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        Çan'da ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü.

        Çan'ın Terzialan beldesine bağlı Süle Mahallesinde Fikret Yılmaz'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile Çan Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

        Yangında ahırda 10 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü, 10 ceviz ağacı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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