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        Çanakkale'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:21
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        Çanakkale'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Biga'dan Çan'a seyreden E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Hacılar mevkisinde tali yoldan ana yola girmeye çalışan Samet Doğan'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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