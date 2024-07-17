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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve önceki gün akşam kısmen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:33
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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve önceki gün akşam kısmen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

        Yangının tamamen kontrol altına alınmasıyla söndürme çalışmaları tamamlandı.

        Yangına 4 helikopter, 4 uçak, 31 arazöz, 11 su ikmal ve 4 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 20 pikap, 1 kepçe, 1 greyder ile 200 personelle müdahale edildi.

        Yaklaşık 200 hektar tarım alanı ile 100 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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