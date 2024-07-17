Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangına 4 helikopter, 4 uçak, 31 arazöz, 11 su ikmal ve 4 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 20 pikap, 1 kepçe, 1 greyder ile 200 personelle müdahale edildi.

Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

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