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        Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:26
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        Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

        Ekiplerin 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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