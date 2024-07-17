Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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