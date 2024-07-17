GÜNCELLEME- Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin, 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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