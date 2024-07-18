Çanakkale Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

Çanakkale Valiliği, vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik tahminlere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Çanakkale'de bazı ilçelerde 39 derecelere ulaşarak normallerin 6-8 derece üzerine çıktığı, yarın birkaç derece daha artarak en yüksek değerlere ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yüksek sıcaklıkların, kuzey yönlerden fırtına şiddetine yakın esen kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı vatandaşların çok tedbirli ve dikkatli olmasının önem arz ettiği belirtilen açıklamada, herhangi bir orman yangınının fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerektiği kaydedildi.