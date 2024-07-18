Çan'da kaymakamlıktan akaryakıt kararı
Çanakkale'nin Çan İlçe Kaymakamlığınca, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı alındı.
Çanakkale'nin Çan İlçe Kaymakamlığınca, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı alındı.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki mevcut akaryakıt istasyonlarından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı verildiği belirtildi.
Kararın, akaryakıt istasyonlarına bildirildiği ifade edilen duyuruda, ayrıca çapa makinesi, su pompası gibi tarım aletlerine Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünden durumu belirten onaylı belge ile yakıt alınabileceği kaydedildi.
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