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        Çan'da kaymakamlıktan akaryakıt kararı

        Çanakkale'nin Çan İlçe Kaymakamlığınca, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:51
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        Çan'da kaymakamlıktan akaryakıt kararı
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        Çanakkale'nin Çan İlçe Kaymakamlığınca, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı alındı.

        Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki mevcut akaryakıt istasyonlarından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücülere akaryakıt verilmemesi kararı verildiği belirtildi.

        Kararın, akaryakıt istasyonlarına bildirildiği ifade edilen duyuruda, ayrıca çapa makinesi, su pompası gibi tarım aletlerine Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünden durumu belirten onaylı belge ile yakıt alınabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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