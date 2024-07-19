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        Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:51
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        Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bot içinde 3'ü çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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