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        Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin kamyonet sürücüsüne hapis talebi

        Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:56
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        Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin kamyonet sürücüsüne hapis talebi
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        Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesinde geçen 28 Nisan'da, arkadaşlarıyla Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak üzere antrenman yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Zeliha Güneş'e çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık S.Ç. (56) hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede, Zeliha Güneş'in ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası kırıkları ile gelişen beyin kanaması, ve beyin doku harabiyeti sonucu gerçekleştiğine yer verildi.

        Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sürücü S.Ç'nin kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemediği, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi, bisikletli Güneş'in ise kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

        S.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Hastanede hayatını kaybetmişti

        ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan'da bisikletiyle gezerken S.Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güneş'in cenazesi, 30 Nisan'da memleketi Eskişehir'e düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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