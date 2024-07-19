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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:53
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Barajtepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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