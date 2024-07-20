Çanakkale Valisi Aktaş vatandaşlara aşure ikram etti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.
Vali Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ile birlikte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kordon Boyu'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşlara aşure ikram eden Aktaş, kent halkının muharrem ayını tebrik etti.
Yapılan duaların ardından etkinlik sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.