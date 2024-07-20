Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Barajtepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yaklaşık kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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