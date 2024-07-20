Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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