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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:50
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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