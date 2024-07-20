Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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