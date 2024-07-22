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        Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman göreve başladı

        Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:39
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        Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman göreve başladı
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        Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başladı.

        Vali Toraman, valilik önünde düzenlenen törenle karşılandı.

        Burada vali yardımcıları, kurum müdürleri ve amirleriyle tanışan Ömer Toraman daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Balkanların ve Orta Avrupa'nın fethi hareketinin Süleyman Paşa tarafından bu topraklardan başlatıldığını anlatan Vali Toraman, "Türkleri Balkanlardan çıkarmak için hayal kuranların da yine bu topraklarda hayallerinin hüsrana uğratıldığını hatırlatmak istiyorum. Çanakkale 1. Dünya Savaşı'ndaki çetin muharebeleriyle yine tarihimizde özel bir yere sahip bulunmakta. Çanakkale'de ilk büyük başarıları elde eden Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı, 19. Tümen Komutanı Yarbay daha sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak, tarihimize 'Anafartalar Kahramanı' olarak geçecek olan Albay Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnette ve şükranda anıyorum. Bu kutsal harp meydanına sahip olan Çanakkale, Tarihi Alan Başkanlığı idaresinde milli şuurun, tarih şuurunun kuvvetlenmesi ve gelecek nesiller aktarılması için önemli imkanlar sunmaktadır." dedi.

        Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü olduğuna işaret eden Toraman, "Kıbrıs Türk'ünün yok olmaktan kurtararak, varlık ve güvenliğini teminat altına alan Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakını önleyen ve bu suretle adaya barış getiren milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri rahmet gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Ömer Toraman, Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

        "1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü vasfı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan abidevi bir eser olmuştur. Öte yandan Çanakkale hem sanayi açısından hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır. Çanakkale içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle uç sıcaklıkları yaşıyor. Dolayısıyla özellikle orman yangınları riskinin yüksek olduğunu takip ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerimize orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermelerini ve hasseten rica ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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