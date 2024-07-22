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        Eceabat'ta 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:37
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        Eceabat'ta 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Saim Zileli, burada yaptığı konuşmada, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

        Festival kapsamında Eceabat Cumhuriyet Meydanı'nın açılışını da yaptıklarını anlatan Zileli, "Önümüzdeki yıl inşallah daha coşkulu, katılımı yüksek, farklı kültürel ve sanatsal organizasyonlarla desteklenmiş bir festival planlamasıyla karşınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz." dedi.

        Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Festivalde çeşitli ülkelerin halk dansları topluluklarının gösterileri sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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