Çanakkale Ayvacık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

“TCSG-28” botu ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 2’si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "TCSG-905" bölgeye sevk edildi.

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