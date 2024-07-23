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        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak

        2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün pazar günü açık olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:48
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        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
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        2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün pazar günü açık olacağı bildirildi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ALES'e katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere “Sınava Giriş Belgesi” ile birlikte bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar geçici kimlik kartı düzenleneceği belirtildi.

        Açıklamada, Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28 Temmuz pazar, 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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