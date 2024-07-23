Çanakkale'de çarpışan iki motosiklet sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çarpışan iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çarpışan iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil İbrahim Kızıloğlu'nun kullandığı 17 TR 220 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 17 AAG 187 plakalı motosikletle Türkmenli köyü içinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler buradan alınıp Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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