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        Çanakkale'de çarpışan iki motosiklet sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çarpışan iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:43
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        Çanakkale'de çarpışan iki motosiklet sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çarpışan iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil İbrahim Kızıloğlu'nun kullandığı 17 TR 220 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 17 AAG 187 plakalı motosikletle Türkmenli köyü içinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler buradan alınıp Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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