Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Boğazda seyir halindeki 10 metrelik özel teknenin makineleri, Seddülbahir köyü açıklarında arızalandı.

        Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

        İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale'ye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Romanya'da temaslarda bulundu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Romanya'da temaslarda bulundu
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de çarpışan iki motosiklet sürücüsü öldü
        Çanakkale'de çarpışan iki motosiklet sürücüsü öldü
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (5)
        Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (5)