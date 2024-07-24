Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 10 metrelik özel teknenin makineleri, Seddülbahir köyü açıklarında arızalandı.
Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale'ye götürüldü.
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