Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Poyraz Tepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ederek kontrol altına alınan yangında, 1 hektar ziraat, 1 hektar da ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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