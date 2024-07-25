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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:09
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Poyraz Tepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

        Ekiplerin 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ederek kontrol altına alınan yangında, 1 hektar ziraat, 1 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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