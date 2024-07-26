Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.A. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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