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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 08:55 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:57
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, H.A. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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