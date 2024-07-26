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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:50
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4304" ekipleri, Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

        Lastik botla Hıyarlık mevkisinden karaya çıkan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler, aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen aynı ülkeye mensup 2'si çocuk 10 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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