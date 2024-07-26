Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Ekipler, aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen aynı ülkeye mensup 2'si çocuk 10 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4304" ekipleri, Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

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