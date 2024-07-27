Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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