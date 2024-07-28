Çan'ın Yayaköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi

Köy muhtarı Hasan Doğru, geleneksel olarak düzenledikleri hayıra katılanlara teşekkür etti.

Topluca kılınan öğle namazının ardından köy meydanında toplanan 2 bin kişiye 20 kazan pilav, yoğurt ve aşure ikram edildi.

Yayaköy köyünde, etkinlik öncesinde köy imam hatibi Yasin Şahin’in ve çevre köy imam hatipleri Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Yayaköy köyünde geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.