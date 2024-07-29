Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisi Çanakkale'de düzenlenecek

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisi Çanakkale'de düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 yıl boyunca farklı şehirlerde 7 kez düzenlenen projenin "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" adıyla yapılacağını anlattı.

        ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde 20 Kasım'da yapılacak projenin, üniversitenin lokomotif bazı akademik birimleri tarafından destekleneceğini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Devlet Konservatuvarımız, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde 20 Kasım'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz ve akademik bir bakış açısıyla ama şehre ve bölgeye, özellikle bölgeye ve ülkeye dokunan bir kültür etkinlikleri olacak."

        Erenoğlu, bu etkinliklerin Çanakkale için özellikle kültürel zenginliklerinin ön plana çıkması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılarak yerel kültürel mirası koruyarak yeni nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

        Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Yapımcısı Elif Tayhan da projenin, başta İstanbul olmak üzere toplam 7 ilde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu hatırlattı.

        Projenin amacının Çanakkale kültürel mirasını ve köklü geçmişini geçmişten geleceğe ışık tutarak yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tayhan, şu ifadeleri kullandı:

        "Çanakkale'mizin tarihini, kültürünü, kültürel mirasını tanıtma ve dediğim gibi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çok önemli bir proje Şehrin Medeniyet Kültür Projesi. Ben de bir Çanakkaleli olarak projeyi burada gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Bir nebze olsun şehrimizin tanıtılmasına katkımız olursa ne mutlu bize."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çan'ın Yayaköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi
        Çan'ın Yayaköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi
        Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza
        Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza
        Çanakkale sardalyasının en lezzetli ve yağlı dönemi başladı
        Çanakkale sardalyasının en lezzetli ve yağlı dönemi başladı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile fabrika temel...
        Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile fabrika temel...