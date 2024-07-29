GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.