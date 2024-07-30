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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:55
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 şüphelinin üst ve araç aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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