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        "EdıhWestMarmara" Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu

        Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) Türkiye'de kurulmasına yönelik Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrının sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:52
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        "EdıhWestMarmara" Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu
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        Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) Türkiye'de kurulmasına yönelik Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrının sonuçları açıklandı.

        GMKA'dan yapılan açıklamaya göre, ulusal eşgüdümünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yaptığı Dijital Avrupa Programı’nın en önemli mekanizmalarından biri olan ve ülke sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden birisi olacak olan ADİM temsilcileri belli oldu.

        Avrupa Komisyonu’nun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına Türkiye'den 5 konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı.

        Merkezler, Avrupa’da faaliyet gösteren 151 ADİM’le aynı ağda yer alarak AB çapındaki çalışmalara katılım sağlayacak.

        Batı Marmara Bölgesi’nde, iyi donanımlı ve sürdürülebilir bir inovasyon merkezi kurmak, bölgedeki işletmelerin, kuruluşların ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünü teşvik etmek ve aynı zamanda bölgenin yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini desteklemek amacıyla ortak proje başvurusu gerçekleştirilen Dijital Avrupa Programı ADİM projesi kapsamında bölgede inovasyon merkezinin de kurulacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

        "Başarılı olan projenin ortak başvuru sahipleri Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM), Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası oldu.

        Toplamda 1 milyon 984 bin Avro bütçesi ile program, öncelikli olarak yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, veri, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi destekleyecek. İkinci aşamada ise kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin kamunun erişime açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. GMKA da toplam bütçenin yüzde 20’sini sorumluluğundaki faaliyetlerde kullanabilecek.

        Türkiye'de kurulacak kar amacı gütmeyen ADİM’ler AB çapında var olan ağ içinde yer alacak ve yatırım öncesi test desteği, yatırımcı bulma desteği, eğitim desteği, ağ oluşturma desteği ve yenilikçilik ekosistemlerine erişim gibi hizmetler sunacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlaması beklenen bu merkezler 48 ay boyunca bulundukları bölgede başta KOBİ’ler ve kamu kurumlarının dijital dönüşümlerine önderlik edecek. Özellikle yatırım öncesi test, yatırımcı bulma desteği, eğitim desteği ve inovasyon ekosistemine erişim olmak üzere dört başlıkta verilecek bu hizmetler merkezler tarafından ücretsiz ya da maliyetine verilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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