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        ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Toplantısı yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Toplantısı, Dardanos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:57
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        ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Toplantısı yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Toplantısı, Dardanos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu toplantıları daha sık hale getirmek istediklerini söyledi.

        Toplantılarda elde edilen sinerji ile ortaya çıkan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmaların çok verimli olduğunu belirten Erenoğlu, "Amacımız üniversitemizin her birimini bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşımak. Bunun için yerelde bölgenin dinamikleri ile hareket ederek bölgenin ihtiyaçlarına ve kalkınmasına yönelik fark yaratacak çalışmalar yapmalıyız. Sektör çalıştaylarında da gördük ki her sektörün nitelikli elemana ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılayacak yerler de meslek yüksekokulları. Çalışmalarımızı, planlamalarımızı bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapmalıyız." diye konuştu.

        Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür ile meslek yüksekokulu müdürlerinin katıldığı toplantıda, meslek yüksekokullarının mevcut durumu değerlendirildi, gelecek eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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