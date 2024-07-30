Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-81" sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Toplantısı yapıldı
        ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Toplantısı yapıldı
        "EdıhWestMarmara" Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu
        "EdıhWestMarmara" Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu
        ÇOMÜ'nün başlattığı kanser tarama ve MR cihazı alımı için yardım kampanyası...
        ÇOMÜ'nün başlattığı kanser tarama ve MR cihazı alımı için yardım kampanyası...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı