ÇOMÜ'de "13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" düzenlenecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile İKSAD Enstitü iş birliğinde "13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" düzenlenecek.

Fakülteden yapılan açıklamada, 1-3 Ekim'de ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun Onursal Başkanlığında gerçekleştirilecek, Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Deniz Yengin, Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın’ın yapacağı kongrede iletişim alanındaki son gelişmeler ve yeniliklerin tartışmaya açılacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle yeni medya ve yapay zeka konularında önemli oturumların yer alacağı kongrede en güncel araştırma ve uygulamaları katılımcılarla buluşturmanın hedeflendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kongre kapsamında yeni medya, yapay zeka, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve tanıtım, sağlık iletişimi, iletişim tarihi, basın yayın tekniği, görsel iletişim ve tasarımı, kişilerarası iletişim, radyo ve televizyon, sinema, spor iletişimi, uluslararası ilişkiler, internet ve sosyal medya, iletişim bilimleri, reyting, iletişim hukuku, iletişim ekonomisi, sağlık ve iletişim, sosyoloji, psikoloji, kültür, mütercim tercümanlık, bilişim hukuku, teknoloji yönetimi, iletişim ve mühendislik gibi geniş bir yelpazede konuların ele alınması planlanıyor. Kongreye katılmak isteyenlerin 20 Eylül'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kayıt ve ödeme işlemleri 15-20 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Kongre programı 23 Eylül'de yayınlanacak ve katılımcılar, 1-3 Ekim'de düzenlenecek oturumlara katılabilecek. Son tam metin gönderim tarihi 10 Ekim olup, kongre kitabı ise 20 Ekim tarihinde yayınlanacak. Kongre hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için www.iletisimkongresi.org adresi ziyaret edilebilecek."