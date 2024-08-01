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        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:36
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        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Müştekilerden Buket A. duruşmaya katılmazken, ikilinin kavgasını ayırmaya çalışırken yaralanan masöz Tuğçe Y. ve avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanık Ramazan A, duruşmadaki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Müştekiler Buket A. ve Tuğçe Y'nin avukatları da tutuklu sanık Ramazan A'nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep etti.

        Mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A. (41), 26 Aralık 2023'te iş yerinde masöz olarak çalışan Buket A'nın (24) yüzüne kezzap atmıştı.

        Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polislerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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