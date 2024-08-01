Gelibolulu çevre gönüllüsü plajdan 3 bidon sigara izmariti topladı

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da Gündoğdu’ya örnek davranışından dolayı teşekkür belgesi takdim ederek, "Saadet kardeşimizin davranışının tüm Gelibolu’ya örnek olmasını diliyor, kendisine Gelibolu halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Temizlik önce insanın kendisinden başlar, sonra kentin geneline yayılır. Vatandaşlarımızdan daha çevreci olmalarını bekliyorum." dedi.

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