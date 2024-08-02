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        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 4 Ağustos Pazar günü açık olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:19
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        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
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        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 4 Ağustos Pazar günü açık olacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak olup nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere, "Sınava Giriş Belgesi" ile bir vesikalık fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kimlik kartı verilinceye kadar geçici kimlik kartı düzenleneceği belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 4 Ağustos Pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde arasında açık bulundurulacağı duyuruldu.

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