Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de babasını silahla öldürdüğü öne sürülen genç gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında oğlu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de babasını silahla öldürdüğü öne sürülen genç gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında oğlu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.

        Çınarlı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan İzzet Ö. (46) ile eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet Ö, tabancayı karısına doğrulttu. Bu sırada S.B.Ö, dışarıda olan ağabeyi Enes Ö'yü (23) arayıp yardım istedi.

        Eve gelerek kavgaya dahil olan Enes Ö. tarafından başka bir tabancayla vurulduğu öne sürülen baba İzzet Ö. yere yığıldı.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Öldüğü belirlenen İzzet Ö'nün cansız bedeni, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan Enes Ö'nün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!

        Benzer Haberler

        Çan'da camiye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Çan'da camiye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolulu çevre gönüllüsü plajdan 3 bidon sigara izmariti topladı
        Gelibolulu çevre gönüllüsü plajdan 3 bidon sigara izmariti topladı
        Abdülhamid Han sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
        Abdülhamid Han sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık: Bütün zararları k...
        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık: Bütün zararları k...