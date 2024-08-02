Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" başladı.

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, yaptığı açıklamada, 17 kadın, 20 erkek olmak üzere 37 takımda 74 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın 3 gün süreceğini bildirdi.

        Final karşılaşmalarının pazar günü yapılacağını belirten Öztürk, "Turnuvaya rekor bir katılım var. Daha biz çocukken yani 1996 yılında ilk kez düzenlenmiş. Bu yılki turnuvada kadın ve erkek sporcularımıza toplamda 90 bin lira ödülümüz olacak. Turnuvaya Türkiye’nin çeşitli illerinden, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Ankara, Manisa ve Bursa’dan sporcu kardeşlerimiz katılıyor. Tüm sporseverleri maçlara davet ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kapya biber tarla günü etkinliği düzenlendi
        Çanakkale'de kapya biber tarla günü etkinliği düzenlendi
        Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldürdü
        Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldürdü
        Çanakkale'de babasını silahla öldürdüğü öne sürülen genç gözaltına alındı
        Çanakkale'de babasını silahla öldürdüğü öne sürülen genç gözaltına alındı
        Çan'da camiye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Çan'da camiye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaralandı
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı