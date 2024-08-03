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        YÖK Başkanı Özvar, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni (ÇOMÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:38
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        YÖK Başkanı Özvar, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni (ÇOMÜ) ziyaret etti.

        Özvar, geçen ay görevine başlayan Vali Ömer Toraman'a makamında ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede, kentte yürütülen yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

        ÇOMÜ'ye gerçekleştirdiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal tarafından karşılanan Özvar, Şeref Defteri'ni imzaladı. Özvar'a, Rektör Erenoğlu tarafından üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

        Rektör Erenoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleceğine katkı sağlayan önemli bir yükseköğretim kurumu olma yolunda hızla ilerliyoruz Üniversite Senatomuzla daha güçlü, daha katılımcı bir yapıya kavuşmak için çalışıyoruz. Üniversitemiz ile kent ve sanayi arasındaki işbirliklerini güçlendiren projeleri hayata geçiriyoruz. Fakültelerimiz ve meslek yüksekokullarımızın faaliyetleri ile eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirmenin yanı sıra toplumsal katkı da sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) ile Araştırma Dekanlığını ve Çanakkale Teknopark Merkezi ziyaret etti, Dardanos Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.​​​​​​​

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