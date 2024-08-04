Gelibolu'da kimsesiz çocuklar yararına etkinlik yapıldı

Müzik dinletisi ile devam eden etkinliklerde sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi.

Ardından Fener Altı Mevkisinde bulunan Çınar Altı Bahçesinde açık hava sinemasında film gösterimi gerçekleştirildi.

İngilizce öğretmeni Tuğçe Kocakaya ile Müberra Ulukaya'nın, Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği etkinliğe katılanlar yardım kutularına bağış yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.