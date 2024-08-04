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        Gelibolu'da kimsesiz çocuklar yararına etkinlik yapıldı

        Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla kimsesiz çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:29
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        Gelibolu'da kimsesiz çocuklar yararına etkinlik yapıldı
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        Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla kimsesiz çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

        İngilizce öğretmeni Tuğçe Kocakaya ile Müberra Ulukaya'nın, Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği etkinliğe katılanlar yardım kutularına bağış yaptı.

        Ardından Fener Altı Mevkisinde bulunan Çınar Altı Bahçesinde açık hava sinemasında film gösterimi gerçekleştirildi.

        Çocuk Festivalinde palyaço eşliğinde çocuklara yüz boyama yapıldı.

        Müzik dinletisi ile devam eden etkinliklerde sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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