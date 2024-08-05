Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

Lapseki Dalyan Mahallesinde bulunan halk plajındaki sahada gerçekleştirilen turnuvaya 17'si kadın 20'si erkek takımında forma giyen 74 sporcu katıldı.

Turnuvada kadınlarda birinciliği Medine Korkmaz ve Kübra Tanrıkulu, ikinciliği Neslihan Amuca ve Gizem Çağlayan, üçüncülüğü Ayşe Duran ve Duygu Üçdağ kadın takımları elde etti.

Erkek takımlarında ise Ali Ghorbanpasandi ve Armin Kamil birinci, Burak Balıbey ve Batuhan Cengiz Atalay ikinci, Mehmet Erdoğan ve Sargun Aykaç ise üçüncü oldu.