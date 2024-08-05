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        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:42
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        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

        Lapseki Dalyan Mahallesinde bulunan halk plajındaki sahada gerçekleştirilen turnuvaya 17'si kadın 20'si erkek takımında forma giyen 74 sporcu katıldı.

        Turnuvada kadınlarda birinciliği Medine Korkmaz ve Kübra Tanrıkulu, ikinciliği Neslihan Amuca ve Gizem Çağlayan, üçüncülüğü Ayşe Duran ve Duygu Üçdağ kadın takımları elde etti.

        Erkek takımlarında ise Ali Ghorbanpasandi ve Armin Kamil birinci, Burak Balıbey ve Batuhan Cengiz Atalay ikinci, Mehmet Erdoğan ve Sargun Aykaç ise üçüncü oldu.

        Turnuvanın birincilerine 20, ikincilerine 15, üçüncülerine ise 10 bin lira ödül verildi.

        Dereceye giren takımlara ödülleri Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve eşi Neşe Öztürk tarafından verildi.

        Törene İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ümit Uzun, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Abdullah Dindar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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