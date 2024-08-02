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        Çanakkale'de babasını silahla öldüren genç tutuklandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında babasını silahla vurarak öldüren genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:11
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        Çanakkale'de babasını silahla öldüren genç tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında babasını silahla vurarak öldüren genç tutuklandı.

        Çınarlı Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde babası İzzet Ö'yü silahla vurarak öldüren Enes Ö. ile annesi Ö.Ö. ve kız kardeşi S.B.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gökçeada Savcılığındaki sorgusunun ardından Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Enes Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Baba İzzet Ö. (46) ile eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. arasında 2 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine silah doğrultan İzzet Ö. eve gelerek kavgaya dahil olan oğlu Enes Ö (23) tarafından başka bir tabancayla vurularak öldürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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