Gökçeadalı balıkçı paragat ağlarına dolanmış ölü köpek balığı buldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış, avlanması yasak olan mako cinsi köpek balığı buldu.

Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla denize açıldı.

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz bir balık olduğunu fark eden Özdemir, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığındaki, paragat ağlarına dolanmış mako cinsi köpek balığının ölü olduğunu fark etti.

Özdemir, balığı sudan çıkarma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Daha sonra ağlardan kurtarılan balık yeniden suya bırakıldı.

İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını ifade etti.

Balıkçı Özdemir, "Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Misinalar balığı boğmuş. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi, devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar." değerlendirmesinde bulundu.