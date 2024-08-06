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        ÇOMÜ'de "akademik dürüstlük" konferansı düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücülüğünde "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus+ projesi kapsamında "Facing Academic Integrity Threats" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:11
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        ÇOMÜ'de "akademik dürüstlük" konferansı düzenlendi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücülüğünde "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus+ projesi kapsamında "Facing Academic Integrity Threats" konferansı düzenlendi.

        Troya Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Razı, konferansta yükseköğretim kurumlarında akademik dürüstlük için asgari standartların oluşturulmasını destekleyen yenilikçi araştırmaları ve pratik uygulamaları vurgulayan sunumların yapılacağını söyledi.

        Razı, konferansa 20'ye yakın ülkeden 100'ü aşkın bilim insanın katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

        ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal da 50 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olan, dünyanın çeşitli bölgelerinden 2 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunan ÇOMÜ'nün hakkında bilgi vererek şöyle konuşku:

        "Akademik bütünlük, kalite güvencesinin temel taşlarından biridir ve Facing Academic Integrity Threats Projesinden elde edilen bilgilerle akademik bütünlük politikalarını güncellemek ve geliştirmek için değerli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz. Bu konferans, etik yapay zekâ araçlarının uygulanmasıyla ilgili sağlam akademik bütünlük politikaları geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. Hepimiz yapay zekâdan bahsediyoruz ama bunun ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeden konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanmak için eğitim almamız gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarımız dahil, yapay zekanın etik uygulanmasını ve akademik bütünlüğü sağlamak için yeni politikalar geliştirmesi kritik önem taşıyor."

        Konferans yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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