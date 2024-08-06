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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 21 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:52
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 21 kişi kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 2'si çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        "KB-115" botu ekipleri ise aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen Yemen, Sudan, Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 1'i çocuk 21 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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