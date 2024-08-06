Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

"KB-115" botu ekipleri ise aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen Yemen, Sudan, Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 1'i çocuk 21 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

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